Lombaerts legt uit wat hem voor KV Oostende deed kiezen, Kustboys hebben nog extra topnieuws

De 32-jarige Lombaerts is de eerste Oostendse transfer voor volgend seizoen. Vrijdag organiseerde de club een persconferentie in Durbuy om hem voor te stellen. En de ervaren verdediger krijgt een langdurig contract van liefst drie seizoenen bij de Kustboys, een duidelijk teken van vertrouwen.

"We wilden hem in januari al erg graag en er waren verregaande gesprekken", liet Marc Coucke zich ontvallen op de persmeeting. "Hopelijk blijft hij hier nu voor de rest van zijn sportieve carrièré, want het is een contract van drie jaar dat hij heeft getekend."

Lombaerts zelf ziet het ook zitten: "Nu weet ik waar ik sta en kan ik in schoonheid afscheid nemen van Zenit. Samen met mijn vrouw besloot ik dat een terugkeer naar België goed was, onze dochter Victoria is ondertussen zes maanden oud. Oostende is niet ver van mijn geboortestreek, een extra pluspunt. Maar wees maar zeker dat ik niet kom uitbollen: KV Oostende is erg ambitieus!"

Ondertussen tekende Franck Berrier een contractverlenging bij de Kustboys tot 2019. Extra goed nieuws dus voor de Kustboys, die werk maken van de toekomst. Marc Coucke blijft luidop dromen van Europa, zoveel is duidelijk.