Karelis werd gemist bij Genk, maar ging intussen wel door lijdensweg: "Het had fataal kunnen zijn"

Tijdens de laatste wedstrijd van 2016 tegen Gent scheurde hij de kruisbanden van zijn linkerknie. En daar kwamen nog complicaties bij... "Na de operatie verliep alles goed tot ik twee weken later hevige pijn in de borststreek kreeg, net onder mijn oksel. Het voelde aan als een kramp die niet overging", doet hij zijn verhaal in HLN.

En toen begon de miserie. "Aanvankelijk dachten de dokters dat het een virus was, maar de pijn verergerde. Ik sliep zelfs rechtop zittend in bed. Op een bepaald moment heeft mijn vrouw mij midden in de nacht verplicht om naar het ziekenhuis te rijden. Daar stelden ze vast dat er een bloedklonter in mijn long zat."