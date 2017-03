Obbi Oulare draagt na twee goals en Ã©Ã©n assist in vijf duels opnieuw het etiket van aanvaller: "Dat werd niet altijd over mij gezegd"

Die twee keer 90 minuten waren een signaal - Obbi Oulare Deel deze quote:

Opvallend: Oulare maakte ook al twee keer de 90 minuten vol. "Ik heb op fysiek vlak stappen vooruit gezet. Al moet ik toegeven dat ik niet had verwacht dat ik in mijn derde wedstrijd al 90 minuten zou spelen. Het is een signaal dat ik hard ben blijven werken, wat niet altijd over mij werd gezegd."

Walem bedanken

En zo knokte de gewezen Bruggeling zich weer in de selectie van de nationale beloften. "Ik was er een paar keer niet bij omdat ik niet speelde. Dat is normaal."

"Nu presteer ik opnieuw en krijg ik weer mijn kans. Daar bedank ik Johan Walem voor", besluit Oulare die niet op zijn lauweren rust. "Wat ik gerealiseerd heb, behoort alweer tot het verleden. Een jonge voetballer als ik moet zijn grenzen verleggen. Altijd beter willen doen."

Oulare speelt aanstaande maandag aan Den Dreef (20 uur) zijn eerste qualifier voor het EK 2019 tegen Malta.