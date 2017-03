OHL en Tubeke houden elkaar in evenwicht op de openingsspeeldag van play-off 3

Lee opende na een klein halfuur de score voor de bezoekers uit Tubeke en dat was ook meteen de ruststand. Na de pauze voetbalde Leuven een stuk beter, tien minuten voor tijd werd het daarvoor ook beloond met een doelpunt van Tabekou. In de allerlaatste minuut kreeg Pires nog de ultieme kans op de 1-2, maar de stand bleef in evenwicht. Eindstand: 1-1.

Tubeke staat nu voorlopig op kop met 18 punten, OHL is derde met 16 punten. Daartussen zit Cercle Brugge, dat zondag Lommel ontvangt. In het geval dat u niet wijs geraakt uit het systeem van play-off 3, kan u HIER de uitleg raadplegen.