Onvoorstelbaar: op de voet van Witsel stampen levert deze gigantische schorsing op

door Robby Morren

door



Foto: © photonews

In China kan je maar best op je tellen passen op het voetbalveld. Voor je het weet heb je er een gigantische schorsing aan je broek. Daar kan een tegenstander van Axel Witsel over meespreken.