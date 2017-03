Sportpsycholoog ziet betere werking onder Martinez: "Wat Courtois over Wilmots zei, dat is het ergste dat je kan zeggen"

De sportpsycholoog is zeer te spreken over Roberto Martinez. "Het geweldige aan Martinez is dat hij in rollen werkt, niet in namen. Hij is de bondscoach, Thierry Henry is de assistent, ik ben de psycholoog. Professionalisme begint met: Speel uw rol", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Wilmots trok vaak de aandacht naar zich toe door over zijn eigen prestaties te spreken, Martinez en Henry doen het anders. "Henry zegt: Ik ken iets van aanvallen en van winnen. Terwijl Thibaut Courtois over Wilmots zei: Ik kan er niks van leren. Dat is het ergste dat iemand kan zeggen. Voetballers zijn heel hiërarchisch. Vooraleer Courtois zoiets durft zeggen, moet het al ver gekomen zijn."