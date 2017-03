Geen Hazard, Meunier en hoogstwaarschijnlijk geen De Bruyne: "Dit wordt onze grootste uitdaging"

We moeten tonen dat we deze tegenslagen te boven kunnen komen -Roberto Martinez Deel deze quote:

"Dit is één van die wedstrijden waarbij we heel wat pech hebben. Met blessures en onbeschikbaarheden, maar dat heb je uiteraard in het voetbal. Het wordt morgen onze grootste uitdaging", gaf de bondscoach aan.

Hij ziet er naast een nadeel ook de positieve kanten van in. "We moeten tonen dat we deze tegenslagen te boven kunnen komen. Als we dit kunnen overwinnen, zullen we hier beter uitkomen. Dan zijn we een stap dichter bij het team dat we willen zijn."

"Het wordt afwachten hoe we hiermee om zullen gaan, hoe we reageren op deze tegenslagen. We kunnen niet verder bouwen op Estland, maar moeten van nul beginnen. Dit wordt de grootste test", sloot Martinez af.