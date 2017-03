Meunier out, maar bondscoach heeft nog veel slechter nieuws over De Bruyne

Meunier zou enkel spelen als hij 100 procent fit was, maar dat is dus niet het geval. "Nee, daarom keert hij ook terug naar Parijs", liet Martinez deze middag weten. "Wie ik ga kiezen om hem te vervangen? Dat beslis ik vanavond."

Ook Kevin De Bruyne voelde wat last vandaag en dat is geen goed teken. Martinez houdt rekening met een forfait. "Hij is heel onzeker, maar we gaan tot het laatste moment wachten om een beslissing te nemen. Mirallas is één van de twee opties."

Mirallas speelde onder Martinez al in die positie, maar dat zou hem geen oneerlijk voordeel opleveren. "Het is een voordeel dat ik Kevin wat beter ken, maar diegene die er klaar voor is, zal spelen." Of dat nu Chadli is of Nainggolan een rijtje hoger gaat spelen, is nog niet bekend.

We maakten meteen zelf ook een analyse over hoe we het verlies van KDB & Hazard kunnen opvangen ...