Aleksandar Mitrovic trapt ServiÃ« voorlopig naar de kop van groep D

Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) trapte Servië op voorsprong in Georgië. Het kwam nochtans achter door een vroeg doelpunt maar hij, Tadic en Gacinovic zorgden voor de overwinning. Er zaten nog (ex-) spelers van Anderlecht in de selectie: Milivojevic speelde de hele match, Obradovic mocht bij de rust invallen, Spajic bleef op de bank. De Serviërs staan nu voorlopig op kop in hun groep, maar kunnen straks weer ingehaald worden door Ierland.

Ook Turkije heeft een belangrijke stap richting kwalificatie gezet. De Turken konden tot zover nog maar één keer winnen, maar dankzij twee doelpunten van Tosun komen er drie punten bij. Ze staan nu derde, onder Oekraïne en Kroatië.

Overzicht van alle WK-kwalificatiematchen op vrijdag: