Onderschatten we met z'n allen het niveau in Frankrijk? "Monaco speelt het beste voetbal in Europa"

“Ik vond het bizar dat het voor heel wat mensen een verrassing was dat AS Monaco het zo goed deed tegen Manchester City”, aldus ELEVEN-commentator Dieter Landuyt. “Monaco speelt momenteel het beste voetbal in Europa. Nog beter dan wat de topploegen in Spanje laten zien, nog beter dan Juventus en sowieso beter dan het voetbal in Engeland.”

De mindere reputatie in Frankrijk zorgt, terecht mee voor die perceptie. “De reputatie van de Ligue 1 is nog steeds ‘minderwaardig’. Maar toch zit Frankrijk nog met Lyon en Monaco in Europa. Ze zijn er zich van bewust en zijn aan het onderzoeken hoe ze de competitie kunnen opwaarderen.”