Miangue en Oulare over de nieuwe garde bij de Jonge Duivels: "Ik ben geen leiderstype" vs. "Plots ben ik de op een na oudste"

Wie door de huidige kern gaat (zie onder), zal ongetwijfeld niet alle namen kennen. Andere spelers zoals Obbi Oulare (21) en Senna Miangue (20) verworven wel al enige naambekendheid.

"Ik ben niet echt een leiderstype, maar ik probeer een helpende hand te zijn voor mijn ploegmaats", vertelt Miangue in gesprek met Voetbalkrant.com. "Andere jongens bouwden al meer ervaring op. Zoals Mathias Bossaerts bij KV Oostende en Obbi Oulare eerder bij Club Brugge."

Als je eens naar Tokio kan, why not? - Obbi Oulare

"Dat is tof om te horen", pikt Oulare in. "Het klopt natuurlijk ook wel. Na Siebe Schrijvers ben ik plots de oudste van de groep. En uj was er al enkele keren bij."

"Ik ben ervan overtuigd dat we een goeie groep hebben. De drang om nog eens naar een groot toernooi te gaan, is groot. Ook de Olympische Spelen meemaken, is een geweldige uitdaging. Als je eens naar Tokio kan, why not?" (lacht)

Raadpleeg HIER de volledige selectie van Johan Walem voor de eerste qualifier richting het EK 2019, op 27/3 in Leuven tegen Malta.