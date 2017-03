Lafon was deze week te gast in De Ideale Wereld op Canvas en sprak daar honderduit over haar ervaringen in de voetbalwereld. "De Rode Duivels, dat zijn helden. Alleen vind ik dat zij te veel geld verdienen om anderhalf uur op een bal te shotten. Dat geld zou ik dan naar de zorgcentra sturen, dan lossen we veel problemen op."

“En er zijn er bovendien veel die ze moeten afvoeren, omdat er echt veel vallen", hekelt ze meteen ook de schwalbecultuur in het voetbal. "Maar weet je wat wel plezant is? Ik keek naar de Rode Duivels en daar zitten veel bruine spelers tussen. En dan zit er ook een witte tussen … en die heet dan De Bruyne. Maar dat is wel mijne favoriet hoor.”

Ken je het verschil tussen een voetbalbroek en een vrouwenslipje?

"Ken je trouwens het verschil tussen een voetbalbroek en een vrouwenslipje? Een voetbalbroek moet je aandoen om te spelen en een vrouwenslipje … daar mag je niet mee voetballen. Maar iedereen denkt dan iets anders hé … Ben je mee?”

Slotsom: "Ik ken weinig voetbal, al heb ik ooit al eens de aftrap mogen geven in Brugge, Oostende en Geel. Maar ik kan daar niets van: mijn schoen vliegt uit en de bal blijft liggen. En dat was wel leuk, als er een goal viel, heb ik meegeroepen. Maar ik zie mensen daar zo in op gaan dat ik vrees dat ze iets aan hun hart gaan krijgen ... Fanatiek allemaal."