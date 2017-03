Mourinho trok naar KroatiÃ« om ex-speler van Club Brugge naar Manchester United te halen

Mourinho is naar Zagreb geweest om te onderhandelen met Pedrag Mijatovic, de zaakwaarnemer van Perisic. Naar verluidt zijn ze het zelfs al eens geworden over een transfer, enkel de handtekening ontbreekt nog. Perisic speelde vrijdag met Kroatië een oefeninterland tegen Oekraïne.

Ivan Perisic was een van de publiekslievelingen in zijn tijd bij Club Brugge. Hij versierde eerst een transfer naar Wolfsburg, en maakt nu het mooie weer bij Inter Milaan. En als dit erdoor komt, mag hij ook in de top van de Premier League zijn kunnen tonen.