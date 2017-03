Duizelingwekkend: Monaco maakt transfersom van goudhaantje MbappÃ© bekend

Rond de nek van de 19-jarige Mbappé hangt een prijskaartje van 150 miljoen euro. Dat maakte Dmitry Rybolovlev, de Russische voorzitter van Monaco, bekend. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid and Paris St-Germain hebben allemaal al openlijk interesse getoond om hem deze zomer over te nemen. Maar of zij er zo'n gigantisch bedrag voor over hebben, is te betwijfelen. Zijn huidige contract loopt ook nog tot medio 2019.

'De nieuwe Henry'

Mbappé zit aan 19 goals en 5 assists in 32 wedstrijden. Daarnaast speelt Monaco volop voor de titel en ze zitten in de kwartfinale van de Champions League. Tijdens de huidige interlandbreak maakte Mbappé zijn debuut voor de Franse nationale ploeg tegen Luxemburg.