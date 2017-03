Voor hem is het seizoen nog helemaal niet voorbij: "De trainer heeft de beste Deschacht nog niet gezien"

Dit seizoen is Deschacht wat op de achtergrond verdwenen, maar hij kan nog steeds iets betekenen voor Anderlecht. Pech was de grootste factor, zegt Deschacht in De Zondag. "De trainer heeft de beste Deschacht nog niet gezien. Ik heb de voorbereiding gemist door een operatie. Net toen ik weer in de ploeg kwam, was er die voedselvergiftiging. En dan nog een spierscheur. En intussen is de ploeg beginnen draaien."

Paars-wit voor altijd

De 36-jarige Deschacht speelde nooit voor een andere ploeg, en zal pas na dit seizoen over zijn toekomst nadenken. "Voor een topploeg was ik niet goed genoeg. Dat weet ik. Ik kon wel eens naar ploegen onderaan in Spanje of Engeland. Maar zou dat beter zijn? Misschien was ik daar dan op de bank beland. Nu heb ik tenminste iets opgebouwd waar ik trots op kan zijn," vindt de verdediger.