Voor hÃ©m zat Anderlecht gisteren naar Nederland U19 te kijken

Bij Oekraïne speelden voornamelijk spelers van Dinamo Kiev mee, terwijl er bij Nederland onder andere talenten van Ajax, Feyenoord en Sparta Rotterdam tussen de lijnen stonden.

Sowieso - zoals we gisteren al aangaven - waren er bijzonder veel scouts present voor de wedstrijd. Volgens onofficiële bronnen in Nederland zou nu geweten zijn voor wie Anderlecht & co kwamen scouten.

Anderlecht is namelijk al even op zoek naar een nieuwe rechtsachter en zou daarbij onder andere uitgekomen zijn bij Giovanni Troupée. Die scoorde al drie keer en zorgde ook voor flink wat assists bij Utrecht - het verrassende nummer 4 van de Eredivisie.

De jonge speler is erg belangrijk voor zijn club en er een vaste waarde geworden. "Ik hoor links en rechts wel iets, maar voorlopig voel ik me goed bij Utrecht. Aandacht van andere clubs is natuurlijk altijd leuk", klonk het eerder al bij de jongeling.