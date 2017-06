18-jarig raspaardje uit paars-witte stal gaat er vol voor: "Ik zal er alles aan doen om door te breken bij Anderlecht"

"Ik leer bij Heerenveen heel erg veel bij" - Wout Faes Deel deze quote:

In Friesland timmert Faes nu aan zijn grote doorbraak op het hoogste niveau. “Ik leer bij Heerenveen heel erg veel bij op training. Jammer genoeg kreeg ik een rode kaart bij de beloften, waardoor ik twee wedstrijden schorsing opliep. Dat neemt niet weg dat ik graag minuten bij het eerste elftal wil maken”, vertelt de verdediger in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Hoewel hij nog niet in actie kwam in de Eredivisie, beklaagt Faes zich zijn overstap niet. “Ik heb tot nu toe nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Heerenveen. Ik heb ook het gevoel dat ik steeds dichter bij speelminuten in het eerste elftal sta. Ik hoop dat ik met speelminuten op de teller en extra ervaring terug kan keren naar Anderlecht.”

Nieuwe kans bij Anderlecht tijdens voorbereiding

Want doorbreken in de paars-witte hoofdmacht, dat is en blijft het ultieme doel van de nog steeds maar 18-jarige mandekker. “Ik wil heel graag doorbreken bij Anderlecht. Dat spreekt voor zich. Ik zal er alles aan doen om te slagen bij Anderlecht.”

Dit seizoen had Faes het moeilijk om zich door te zetten onder Weiler. Tijdens de voorbereiding op volgend seizoen zal hij een nieuwe kans krijgen. “Ik weet natuurlijk niet op voorhand hoe het zal vlotten. Of ik rekening houd met een nieuwe uitleenbeurt? Goh... Alles zal afhangen van mijn situatie tijdens en na de voorbereiding. We zien wel”, besluit Faes.