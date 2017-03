'Vrouwonvriendelijke' Praet komt terug op incident: "Ik vond die reactie wel enigszins fel"

Zoals u wel weet beschikt Praet over een eigen kledinglijn, die naar de naamt DYJCode luistert. Toen die kledinglijn gelanceerd werd, prijkte er op de waslabels Dirty Laundry keeps women busy als opschrift.

Het label werd op een gegeven moment gretig opgepikt en kreeg door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannenal snel het etiket ‘vrouwonvriendelijk’ opgeplakt. Achteraf gezien een storm in een glas water.

Onschuldige grap

“Het moest ludiek blijven. Want ik vond die reactie wel enigszins fel. Het label hing er al twee jaar aan en werd dan pas ontdekt door iemand die er aanstoot aan nam. Pas op, ik begrijp wel dat het gevoelig ligt”, zegt Praet in Fan.

“Het kan verkeerd overkomen, terwijl het eigenlijk een onschuldige grap was van een paar jonge gasten die een mannencollectie maakten. En die dat anders zo saaie waslabel een beetje wilde opleuken met een grappige quote. We hebben het veranderd. Nu staat er Can be washed by both men and women. Kan door zowel mannen als vrouwen worden gewassen.”