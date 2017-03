'Conte wil hem niet eens, maar Abramovich gaat alle records breken met transfer van 180(!) miljoen euro uit Barcelona - Ã©n er is een deal'

Abramovich wil met Chelsea een stap zetten. Een titel in de Premier League zou maar de eerste stap zijn, de komende jaren moet de club ook scoren in de Champions League.

En dus was de steenrijke Rus de voorbije week op gesprek bij de entourage van Neymar en bij Barcelona. En volgens diverse Engelse bronnen zou er een akkoord zijn gevonden.

Neymar zou 20 miljoen euro per jaar kunnen verdienen, Barcelona 180 miljoen euro krijgen. Een waanzinnig nieuwe recordtransfer zou dat zijn. Maar: Conte wil Neymar eigenlijk helemaal niet, hij ziet meer in Morata. En dus is het nog maar de vraag wat Abramovich met de nukkige coach gaat doen.