The sky is the limit: deze spelers en trainers scheppen het meeste poen in de voetbalwereld

door Yannick Lambrecht

Cristiano Ronaldo best verdiende speler ter wereld, Mourinho best verdienende coach

Foto: © photonews

Miljoenen circuleren er constant in de voetbalwereld, maar wie krijgt daar nu het grootste deel van? France Football deed een onderzoek en kwam naar buiten met deze resultaten.