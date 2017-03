Ook Jurgen Cavens zakte met plezier af naar Kiel voor nostalgie-avond: "Wat ik hier heb gevoeld, is met niets te vergelijken"

Ook Jurgen Cavens was één van de genodigden op de nostalgische avond van Beerschot-Wilrijk. De 39-jarige ex-Rode Duivel won met Germinal Beerschot de Beker van België en maakte de doorstart van KFCO Beerschot-Wilrijk mee in 1ste provinciale. "Ik kom nog regelmatig kijken", zei de goedlachse Cavens aan Voetbalkrant.

"Eens je de Beerschot-microbe vasthebt, dan blijf je terugkomen. Het Kiel blijft een speciale plaats voor mij, ik heb hier dan ook vier mooie jaren gekend. Bij Lierse heb ik veel langer (10 jaar, red.) gespeeld, maar wat ik hier heb gevoeld... Dat is met niets te vergelijken", aldus Cavens.

De bekerfinale met Germinal Beerschot blijft één van de mooiste herinneringen uit m'n carrière.

Bekerfinale

In het seizoen 2014-2015 stapte Cavens mee in het nieuwe project van KFCO Beerschot-Wilrijk. "Nog één jaartje heb ik bij het nieuwe Beerschot gespeeld, nadien werd ik geopeerd aan de patellapees en moest ik stoppen met voetballen. Mijn bijdrage aan die eerste titel van Beerschot-Wilrijk was niet groot, maar het was toch mooi om m'n carrière zo te beëindigen."

Cavens is één van de helden van de Heizel, die met Germinal Beerschot Club Brugge versloeg in de Belgische bekerfinale in 2005. "Ik zal die dag nooit vergeten. Toen we met de spelersbus Brussel inreden en we een grote Beerschot-vlag aan het Atomium zagen wapperen, wisten we: die match is van ons vandaag. Ook het feest nadien was legendarisch, het blijft één van de mooiste herinneringen uit m'n carrière", klonk het bij Cavens.