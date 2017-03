Degryse begrijpt Martinez - die Tielemans telkens zo bejubelt - niet: "Daar stel ik mij vragen bij"

De Belgen liepen vroeg in de tweede helft tegen een 0-1-achterstand aan. En hoewel die score op het bord bleef staan, greep Martinez enkel in door Marouane Fellaini naar de kant te halen voor Moussa Dembélé.

"Laurent Ciman kon toch al veel vroeger naar de kant?", vraagt analist Marc Degryse zich af in Het Laatste Nieuws. "En iets meer opportunisme had ook wel gemogen. De Rode Duivels hebben extreem veel offensieve troeven op de bank zitten, maar een extra spits kwam er niet."

Schietkansen wél benut

"En de schietkansen die Witsel kreeg, had Tielemans wel benut. Martinez is steeds vol lof over Tielemans. En toch durfde hij hem niet te brengen. Daar stel ik mij vragen bij", besluit Degryse.