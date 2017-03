Geroemde jeugdwerking Anderlecht afgebroken: "Wat doe je die andere 87 minuten?"

En dan spreekt Herman Van Holsbeeck vooral over Aaron Leya Iseka en Dodi Lukebakio. Die twee leken Anderlecht-materiaal, maar Weiler had ze niet nodig. "Weiler kreeg ook intern kritiek omdat hij ons op bepaalde mankementen wees van onze terecht geprezen jeugdopleiding", vertelt hij bij Sporza.

""Het volstaat niet om een actie te kunnen maken om een wereldspeler te worden", zei hij. "Je bent 3 minuten in balbezit, maar wat doe je die andere 87 minuten?" Dat was even slikken."