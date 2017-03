Martinez is duidelijk over 'match zonder belang' en geeft ook basisspelers vrij: "Dat ze zich maar waardig tonen om voor deze ploeg te spelen"

"We kunnen hier veel uit leren en het is nuttig om zulke matchen te spelen", vond Martinez tijdens zijn persconferentie. "Ik wil dat de spelers me voor moeilijke keuzes stellen en dat ze zich waardig tonen om voor deze ploeg te mogen spelen. Vermaelen en Mignolet spelen al zeker."

Martinez ontkende ook dat er sommige internationals zich geblesseerd melden om niet mee naar Rusland te moeten. "Nee, ook Courtois niet. Het is geen geveinsde blessure. Ik wil wel Simon (Mignolet) 90 minuten aan het werk zien."