Roberto Martinez deed spijtige vaststelling na afwezigheid Hazard-De Bruyne: "Dat is verontrustend"

De Rode Duivels gaven eerder al hun visie op de afwezigheid van het topduo. (Dat leest u HIER) Lukaku en co vonden dat andere spelers tegen Griekenland moesten opstaan. Ook Martinez legde de vinger op de wonde.

"Hazard en De Bruyne kunnen met een magisch moment voor het verschil zorgen. Zo verbergen ze de problemen die we soms nog hebben", liet de Catalaan op zijn persconferentie optekenen.

Niet de enige keer

"Dat is in zekere zin verontrustend. Hazard en De Bruyne zullen namelijk nog wedstrijden aan zich voorbij moeten laten gaan. Blessures maken immers deel uit van het voetbal. En dan zullen we óók zonder hen het verschil moeten maken."