'Hips Don't Lie': Courtois laat zich in Londen behandelen voor heupblessure

Een verrassing of een zware blessure is het niet. Al voor de interlandbreak had Courtois namelijk last van een vochtophoping in de heup. De Belgische bond en Chelsea hadden daarop afgesproken om de doelman niet te overbelasten. Chelsea wil natuurlijk een 100% fitte keeper in de titelstrijd en de match in Rusland is nu ook niet van levensbelang, zoals Courtois zelf al uitdrukte.

Op zijn Instagram-verhaal deelde Courtois een foto vanop het oefencomplex van Chelsea, met daarbij (vertaald): 'Heupen liegen niet. Tijd voor behandeling!'. En dankzij hem zit het hitnummer 'Hips Don't Lie' van Shakira nu vast in je hoofd voor de rest van de avond. Bedankt, Thibaut!