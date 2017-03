Thierry Henry twijfelde niet over BelgiÃ«: "Geen keuze"

Thierry Henry twijfelde niet over België: "Geen keuze"

door Yannick Lambrecht

Thierry Henry over zijn beslissing om naar België te komen

De aanwerving van Thierry Henry als assistent-bondscoach was een verrassing, zowel in Frankrijk als in België. Maar de legende van Arsenal en de Franse nationale ploeg moest zelfs geen keuze maken.