Van Imschoot voorzichtig na monsterzege: "Beter 5 keer 1-0 dan 1 keer 5-0"

Van Imschoot had zelfs kritiek voor zijn ploeg. "We beginnen niet te best aan de match", vertelt hij. "We verloren veel duels en hadden het moeilijk met de opstelling van Cercle. Maar dan krijgen we die terechte penalty en dan zie je het vertrouwen plots terugkomen. Nadien hebben we optimaal gebruik gemaakt van de ruimtes die Cercle ons liet en konden we de score verder uitbouwen."

De coach moet zijn ploeg nu op dit elan houden. "Dat is enorm mooi voor het vertrouwen van deze groep. We zijn er altijd in blijven geloven en deze zege is dan ook een beloning voor de mentaliteit en de grinta die we altijd zijn blijven tonen."

"Nu... 0-5 is fantastisch, maar ze zeggen vaak dat 5x 1-0 beter is dan 1x 5-0, dus ik hoop dat we ook de komende weken op ons elan door kunnen blijven gaan en niet denken dat we er al zijn."