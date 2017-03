De overbodige interland? "Timing is niet ideaal, maar Belgen kunnen wennen aan omgeving WK"

We stelden de vraag aan Bart Caubergh, lange tijd werkzaam in Rusland onder Franky Vercauteren. "Langs de ene kant is het interessant omdat de Rode Duivels kunnen kennismaken met de externe factoren van het WK. Zoals het reizen en de faciliteiten."

"Qua timing is het uiteraard niet ideaal. Die spelers zijn al een heel seizoen aan het reizen, dan is het niet evident om nu nog naar Rusland te gaan. Er is een overvolle kalender, op dat vlak kunnen internationaal zeker nog stappen gezet worden", gaat Caubergh verder.