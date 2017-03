VIDEO: Mertens, Chadli en co. zetten schouders onder fantastisch project

De Rode Duivels zetten bij monde van Dries Mertens, Nacer Chadli, Axel Witsel en Leander Dendoncker hun schouders onder het project van Pleegzorg Vlaanderen en Famille d'Acceuil. Die proberen plaats te zoeken voor maar liefst zeshonderd pleegkinderen.

Mertens en co. lezen pakkende brieven voor van kinderen voor wie wel al een nieuwe thuis gevonden heeft. Daarna roepen ze op naar een oplossing voor de overige zeshonderd. Bekijk hieronder het filmpje. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Proud to announce our Devilish +pact with @Pleegzorgvl​ & Famille d'accueil! ℹ️ Info: https://t.co/xgvqgq2WIn #600togo pic.twitter.com/xr9xwhjtZ7