Gaat transferrecord opnieuw sneuvelen? 'Engelse topclub legt 200 miljoen euro op tafel voor Neymar'

Momenteel is Paul Pogba met 105 miljoen euro de duurste transfer ooit. Manchester United legde het monsterbedrag vorige zomer op tafel om de Fransman weg te halen bij Juventus.

Het is datzelfde Manchester United dat nu bereid zou zijn om de transferclausule van de Braziliaan Neymar – zomaar eventjes 200 miljoen euro – te activeren. Volgens het Spaanse Sport willen de Engelse komende zomer héél ver gaan om de smaakmaker van FC Barcelona in te lijven.

Jaarloon van 25 miljoen euro

Dat blijkt ook uit het loon dat United de Braziliaan zou willen voorschotelen. Een jaarloon van maar liefst 25 miljoen euro, bijna het dubbele van wat Neymar momenteel verdient bij Barcelona. Het zou van de 25-jarige aanvaller in één klap de bestbetaalde speler in de Premier League maken.

Toch is het nog lang niet zeker of Neymar straks naar Manchester zal verhuizen. De Braziliaan is nog steeds gelukkig in Spanje en heeft bij Barcelona geen reden tot klagen. United zal dan ook zijn best moeten doen om de speler te overtuigen. Een ticket voor de Champions League zou daarbij kunnen helpen.