Hevige brand houdt lelijk huis in stadion Chinese topclub

Een hevige brand heeft namelijk lelijk huis gehouden in het stadion van Shanghai Shenhua, de club van onder meer Carlos Tevez (ex-speler van Manchester United, Manchester City en Juventus) en Demba Ba (ex-speler van Moeskroen en Chelsea).

De oorzaak van de brand is momenteel nog niet bekend, maar gelukkig vielen er geen slachtoffers. Op onderstaande videobeelden is te zien dat een hoek van het stadion in rook opging.

More video from this morning's fire at Hongkou Stadium https://t.co/3qoR6Adl6p pic.twitter.com/nm58sUT14L — That's Shanghai (@ThatsShanghai) 28 maart 2017