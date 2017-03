Antwerp raakt maar niet uitgefeest: legendarische groep Katastroof pakt uit met gloednieuwe titelsong

De Antwerpse groep Katastroof die in 2017 veertig jaar bestaat, heeft een lied gemaakt naar aanleiding van de eerste promotie van Antwerp in dertien jaar. Het nieuwe nummer kreeg de titel Rood & Wit.

Katastroof is overigens niet aan zijn proefstuk toe. Ook in 1982 's Zondags oep den Antwerp' en in 1991 'Wij zen voor den Antwerp' bracht de groep een supporterslied uit voor de oudste club van het land.

De nieuwe song over Antwerp kan je onder meer kopen via iTunes.