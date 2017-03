Wat is dit? Nieuwe Chelsea-shirts die op picknicklaken lijken, zorgen voor kritiek op Twitter

Chelsea is goed op weg om kampioen te worden in de Premier League en zal volgend jaar weer aantreden in de Champions League. Maar het shirt waarmee dat eventueel zal gebeuren, stuit velen tegen de borst.

Op het net lekte namelijk een nieuwe uitrusting van The Blues uit. En die is op z'n zachtst gezegd speciaal te noemen. De ruitjes op de traditionele blauwe kleuren doen immers aan een picknicklaken denken...

Chelsea's rumoured new home shirt for 2017/18, plus mock-ups of away and 3rd shirts. Certainly different. pic.twitter.com/3mOpVy4TMe