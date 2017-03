Anderlecht heeft belangrijke boodschap voor zijn 20.000 fans tijdens de PO's: "Daarvoor kan je niet sukkelen hé!"

Parkeren in de buurt van het Astridpark vormt al jaren een probleem, en dus voorziet Anderlecht een oplossing. Wie met de wagen naar het stadion komt, mag zich gratis parkeren op de parking van de Decathlon.

Een shuttle voert de supporters vervolgens, eveneens gratis, in 10 minuten van de parking naar het stadion. "Daarvoor kan je niet sukkelen hé!", klinkt het in een ludieke boodschap in het sappig Brussels.