VIDEO: Gent wrijft zich in de handen: wintertransfer scoort wereldgoal in interland

Kubo was eerder al in vorm met een goal en een assist in de 0-2 zege tegen de Verenigde Arabische Emiraten en die prestatie deed hij dinsdag tegen Thailand nog eens losjes over. Hij zette Shinji Okazaki op weg naar de 2-0.

Daarna knalde hij in stijl de 3-0 tegen de touwen. Met zijn 'mindere' linkervoet vlamde hij de bal in de rechterbovenhoek. Bekijk hieronder zijn doelpunt. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.