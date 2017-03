Sprokkels 29/03: Verdediger Anderlecht misschien weg, eindelijk een trainer in 1B die mag blijven

Nadat het trainerskerkhof in eerste klasse B nog nooit zo groot was als afgelopen seizoen - met ook nog het ontslag van Eric Van Meir na het einde van het seizoen - is er nu eindelijk goed nieuws voor een coach. Marc Grosjean heeft bij Union zijn contract verlengd voor twee seizoenen.

Bram Nuytinck geeft ondertussen in gesprek met Stadion aan dat hij nog niet weet of hij volgend jaar nog bij Anderlecht zal spelen: "Je kan dat allemaal niet plannen, ik ga me nu vooral focussen op het huidige seizoen en daarna zien we wel weer."