Belgische beloften geven voorbeeld aan heel het land: "Wij leerden het in het Frans en de Walen in het Nederlands"

Toch opmerkelijk, want blijkbaar was er vooraf heel wat studie aan te pas gekomen. "We hebben er redelijk wat op geoefend ja", lachte Dion Cools. "Niet iedereen is even toonvast, dus we waren heel blij toen het publiek ook begon mee te doen."

Maar er zat een reden achter. "We hebben bezoek gehad van een speler uit de nationale hockeyploeg, die ons toonde wat de Olympische gedachte inhoudt. Hij zei ons dat we één team moesten worden, of dat het anders niet ging lukken."

"En wie droomt er niet van de Olympische Spelen? Dat is ons doel. Dus wij, de Vlamingen, leerden het volkslied in het Frans en de Walen in het Nederlands. Zo konden we alles samen zingen."