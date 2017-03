Zou 'ijdele' Ronaldo hier inspraak in gehad hebben? Echt flatterend is dit kunstwerk niet

door Johan Walckiers

De buste van Cristiano Ronaldo lijkt niet echt flatterend

Foto: © photonews

Cristiano Ronaldo is vereeuwigd op de luchthaven van het Portugese Funchal. We weten echter niet of hij vooraf het kunstwerk te zien kreeg en of hij inspraak had in de uitvoering ervan...