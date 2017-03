Teodorczyk schermt zichzelf goed af van de buitenwereld. Maar naar de mensen die hij kent, is hij heel open. "Teo doet zich naar buiten soms dommer voor dan hij is", vertelt Boeckx in Het Nieuwsblad. "Als hij geen zin heeft om te babbelen, dan zegt hij: Don't speak language. Hij kan zich wel degelijk uitdrukken in het Engels, maar hij weet ook dat het geen kwaad kan als hij tegen mij fouten maakt."

Tijdens het Gala van de Gouden Schoen verraste favoriet Teodorczyk met zijn afwezigheid. "In onze Whatsapp-groep heb ik een berichtje gestuurd: Teo where are you? Er kwam geen antwoord en dan wist ik dat hij effectief in het buitenland zat", besluit Boeckx.