Jonge Belgen een hoopje ellende na klap van Ierland: "Maar dit gaan ze nog veel meemaken"

Dit hoort er ook bij - Gert Verheyen Deel deze quote:

"Ik kan ze niets verwijten. Ze hebben keihard hun best gedaan. Dat heb ik hen ook gezegd. Het was een hoopje ellende na de match, maar dat hoort er ook bij. Ze staan aan het begin van hun carrière. Ze gaan nog veel mooie momenten meemaken, maar ook veel momenten zoals dit."

Verheyen zag ook wel positieve dingen. "We hebben bij momenten goed gevoetbald. Tegen Zweden hebben we wel geluk gehad, met een super Svilar die ons redde. Als we tegen Italië gewonnen hadden, was dit niet nodig geweest. We kunnen echter veel zeggen, we hadden dit of dat moeten doen, maar goed..."