Vijf wintertransfers die (voorlopig) niet slaagden: Thelin, BrÃ¼ls, Ninis, Naranjo en het kransje bij Standard

Gisteren gingen we door middel van een top 5 in op de geslaagde wintertransfers van onze zestien eersteklassers. (Dat leest u HIER) Vandaag leggen we vijf gefaalde aankopen onder de loep.

Christian Brüls (Eupen)

Eupen haalde met Christian Brüls een gewezen smaakmaker terug naar de Jupiler Pro League, maar voorlopig kan de Ardenees niet echt uitblinken. In zes competitieduels voor de Oostkantonners wist de vleugelaanvaller nog niet te scoren of voor de beslissende pass te zorgen.

Isaac Thelin (Anderlecht)

Anderlecht kende de jongste seizoenen geen succes met huurlingen. Toch pasten de Brusselaars met Isaac Thelin dezelfde tactiek toe. Door de torenhoge concurrentie met Lukasz Teodorczyk kwam de Zweedse aanvaller voorlopig amper aan spelen toe. En trof hij nog niet raak in competitieverband. Wél scoorde hij een cruciale goal tegen Zenit Sint-Petersburg in de Europa League.

Kransje nieuwkomers bij Standard

Marin, Ndongala, Danilo, Mladenovic, Luchkevych, ... Standard haalde opnieuw een karrenvracht nieuwe namen naar Luik. Geen van deze jongens wist zich al écht in de kijker te spelen. De PO2-deelname die in de lucht hing, hielp daar uiteraard niet bij.

Sotiris Ninis (KV Mechelen)

Sotiris Ninis ruilde Charleroi tijdens het tussenseizoen in voor KV Mechelen om vaker aan spelen toe te komen. Bij Malinwa mocht hij tot dusver slechts één keer opdraven. Bovendien verzekerden de Zebra's zich van play-off 1 en KV niet.

José Naranjo (KRC Genk)

Vorig seizoen was José Naranjo goed voor zestien goals bij de Spaanse tweedeklasser Gimnastic. De aanvaller forceerde zo een transfer naar Celta de Vigo waar hij niet doorbraak. Een verhuis naar KRC Genk moest soelaas bieden, maar ook in de Luminus Arena wist hij slechts één keer (tegen Moeskroen) te scoren.