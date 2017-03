Obbi Oulare diep onder de indruk van nieuwste sensatie in het Belgische voetbal: "Zag je die goals? Puur talent dat bovendreef!"

Ook in zijn hoofd zit het goed - Obbi Oulare Deel deze quote:

"Ik was erbij tijdens de interlandbreak in september. Toen kende hij een moeilijke periode, omdat hij niet meer in de basis stond en niet meer scoorde. Dat maakte ik ook al mee. Maar toen hij inviel tegen Tsjechië, had hij een belangrijk aandeel in de 2-1 van Youri Tielemans."

"Ook in zijn hoofd zit het goed. Die twee goals die hij maakte in de bekerfinale zeiden genoeg. Dan zag je zijn pure talent bovendrijven."