Gaat het ook bij de Rode Duivels plots pijlsnel voor Youri Tielemans? "Zijn prestatie maakt het voor mij zeer moeilijk om hem de volgende keer uit de basis te houden"

Youri Tielemans startte voor het eerst in de basis en etaleerde zijn klasse. De middenvelder van Anderlecht pikte moeiteloos het niveau van de Duivels op. "De prestatie van Youri maakt het voor mij zeer moeilijk om hem de volgende keer uit de basis te houden", verklaarde Martinez in Het Laatste Nieuws. "Tielemans is special."

Een andere pion die zich weer helemaal in de gratie speelde van de bondscoach was Nacer Chadli. Zowel tegen Griekenland als tegen Rusland behoorde hij tot de beste Duivels. "Chadli was buitengewoon goed", bewierrookte Martinez de Luikenaar gisteren nog eens.