Ex-smaakmaker van Anderlecht die in 2013 voor 3 miljoen euro vertrok zoekt opnieuw een club in BelgiÃ«

Ex-smaakmaker van Anderlecht die in 2013 voor 3 miljoen euro vertrok zoekt opnieuw een club in België

door Redactie



Rubenilson dos Santos da Rocha (Kanu) is weer in België

Een oude bekende uit de Jupiler Pro League is weer in België. Kanu, de offensieve middenvelder die tussen 2010 en 2013 voor Anderlecht voetbalde, is hier met een missie.