'Chelsea toont interesse in Tielemans'? Enkel in Ã©Ã©n van deze twee gevallen kiest Tielemans voor de Londense topclub

En dat criterium is... spelen. Tielemans wordt bijzonder goed omringd, maar weet ook perfect waar hij naartoe wil. Het grote geld, dat ligt te wachten, maar zal daar ook nog een tijdje liggen. Sowieso gaat Tielemans een veelvoud van wat hij nu heeft bij Anderlecht verdienen indien hij tijdens de zomer voor een transfer kiest, maar... dat is absoluut niet het belangrijkste.

In de entourage van de speler hoorden we al dat de keuze zal gemaakt worden op basis van wie hem het beste sportieve plan zal voorleggen. Tielemans gaat dus enkel naar Chelsea in twee gevallen: indien Antonio Conte hem garanties op spelen geeft - wat die niet geneigd zal zijn te doen - of indien er een akkoord komt dat hij direct uitgeleend wordt aan een club waar hij verder kan groeien.

Europese subtop is op dit moment het plan

Chelsea is wereldkampioen 'spelers kopen en weer verhuren', maar Tielemans heeft veel andere opties. Zo staan er in Spanje ook tal van clubs voor hem in de rij, in Italië voert Juventus de forcing en elke zichzelf respecterende Britse topclub heeft hem ook in het oog. In Neerpede klinkt het dat hij voor de Europese subtop zou kiezen om geen stappen in zijn ontwikkeling over te slaan.

We zeggen zomaar iets, maar een club als Sevilla bijvoorbeeld zou in die redenering passen. Een club waar hij zich ook Europees kan laten zien, maar waar de mogelijkheid er is om alles te spelen. Voor een plek als invaller vertrekt Tielemans immers niet. Arrogant? Nee! Een jongen die weet waar hij naartoe wil en hoe hij moet bereiken. En dat dankzij een goeie begeleiding.

Tielemans kan op 19-jarige leeftijd vertrouwd worden de juiste keuzes te maken

Tielemans werd al héél vroeg opgemerkt als supertalent en werd in die mate vergezeld tijdens zijn tocht naar de top dat hij zo matuur is dat hij zijn eigen keuzes kan maken op jonge leeftijd en daarmee te vertrouwen is. Maar toch houdt hij eraan te overleggen vooraleer hij één van de belangrijkste keuzes in zijn nog jonge carrière zal maken...