Stuivenberg gaat vol voor Europees ticket via PO2, maar er is ook nog de huidige Europese campagne

"Wij zijn het aan onze stand verplicht om voor de winst in play-off 2 te gaan. Wij willen het hoogst haalbare," zei trainer Stuivenberg. Genk toont dit seizoen dat het iets kan in Europa, het spreekt dus vanzelf dat ze dat volgend seizoen opnieuw willen doen.

​

Genk mag dan wel PO1 misgelopen zijn, het seizoen is zeker nog niet voorbij. "Het is jammer dat dat niet in play-off 1 kan, maar ook hier valt nog iets te winnen. Dat is in ieder geval de overtuiging die leeft binnen de club en dat willen we ook uitstralen." Maar hij wijst ook wel op de kwartfinale tegen Celta Vigo (en meer?). "Vergeet ook niet dat er buiten play-off 2 nog enkele belangrijke wedstrijden aankomen."