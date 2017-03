Zou dit Dream Team de titel kunnen pakken?

Doel

Lovre Kalinic was met een flater tegen Eupen bijna de schlemiel, maar hij pakte meer punten dan hij er liet liggen voor AA Gent. De Kroaat kwam tijdens de interlandperiode in actie en zal zich in play-off 1 opnieuw willen bewijzen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor een driemansverdediging met op links Nana Asare. Als hij gezond kan blijven, blijft het de beste linksachter in onze competitie. Hetzelfde geldt aan de overkant voor Andy Najar. De rechtsback van Anderlecht kreeg opnieuw te maken met een blessure, maar zou toch nog aan spelen moeten toekomen in deze play-offs.

Centraal kiezen we voor Timothy Derijck, de verdediger van Zulte Waregem genas net op tijd voor het belangrijkste deel van het seizoen en was al belangrijk in de Bekerfinale. Benieuwd of hij met Zulte Waregem de topclubs kan bedreigen.

Middenveld

Op het middenveld hebben we het centrale tweetal van Anderlecht. Met Tielemans en Dendoncker staat daar een zeer jonge, maar zeer degelijke centrale as. Het wordt uitkijken of ze hun niveau nog kunnen opkrikken in de topmatchen.

Ruud Vormer is uiteraard ook een certitude, de middenvelder van Club Brugge toonde nog maar eens zijn veelzijdigheid door ook als rechtsachter degelijke prestaties neer te zetten. Verder is het uitkijken naar Yuya Kubo. De Japanner is on fire voor zijn land.

Aanval

Voorin kiezen we voor de drie beste centrumspitsen van het moment. Lukasz Teodorczyk is een afwerker pur sang, Dimata een rastalent en met Jelle Vossen ben je nooit klaar. Benieuwd wie van hen de meeste doelpunten in de play-offs zal maken.