Gaat Kameroen naar de grote toernooien in Rusland met of zonder Broos? Dit hoopt hij zelf

Kameroen heeft getoond dat het kan winnen op grote toernooien, het wil die lijn straks verderzetten in Rusland. "Een heel belangrijke afspraak. Daarna hebben we ook nog twee beslissende kwalificatiewedstrijden voor het WK 2018," zei Hugo Broos.

Toekomst bij Kameroen

"Ik heb een heel goeie relatie met de bondsvoorzitter. We gaan proberen om mijn contract nog voor de Confederations Cup te verlengen." Niet noodzakelijk een verzekering dat hij blijft. "Na de Afrika Cup was er wel wat interesse, maar er is een groot verschil tussen interesse en effectief onderhandelen. Het was niet mijn bedoeling om Kameroen te verlaten, maar ik sta wel open voor elk goed voorstel," gaf Broos toe.