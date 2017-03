Engelse topclub legt contract met reusachtig jaarloon klaar voor Mertens, Napoli voelt de druk

door Yannick Lambrecht

door

Manchester wil Dries Mertens deze zomer overnemen

Dries Mertens is bezig aan het beste seizoen van zijn carrière. Eindelijk is hij af van het statuut als supersub, hij is zelfs publiekslieveling in Napels. Maar hij heeft daarbij natuurlijk ook de interesse van buitenlandse topclubs gewekt.